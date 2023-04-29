Правительство направило средства на выплату родным погибших при теракте на Крымском мосту

Москва, , 20:08 — REGNUM Правительство России направило средства на единовременную выплату родственникам погибших при теракте на Крымском мосту. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Портрет Эдуарда Чучакина и Зои Сафроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту © Алексей Даничев/РИА Новости

С целью оказания мер соцподдержки гражданам в связи с террористическим актом, совершённым 8 октября 2022 года на Крымском мосту, будет выплачено единовременное пособие членам семей погибших в результате террористического акта в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, говорится в документе.

Средства выделены из резервного фонда. Осуществить контроль за целевым использованием ассигнований поручено МЧС России.

В феврале было выпущено аналогичное распоряжение. Тогда на выплаты было направлено 3 млн рублей.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник дорожного управления «Тамань» Никита Храпов заявил, что самые сложные этапы восстановления железнодорожной части Крымского моста завершены, движение по нему досрочно запустят в мае. Он отметил, что сейчас рабочие круглосуточно восстанавливают устройство верхнего строения пути, инженерные коммуникации и водоотвод.