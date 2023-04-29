Ясиноватая, ДНР, , 19:44 — REGNUM В результате обстрела Ясиноватой (ДНР) подразделениями Вооружённых сил Украины погибли два человека, сообщил 29 апреля мэр города Дмитрий Шевченко.

Ясиноватая © Николай Тришин/ТАСС

«За сегодняшний день в результате обстрела г. Ясиноватая пострадали четыре местных жителя. Двое из них погибли (женщина 1973 г. р. и мужчина 1978 г. р.). Двое мужчин (1966 г. р. и 1970 г. р.) получили ранения», — написал Шевченко в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось об одном погибшем жителе города.

ВСУ 29 апреля дважды обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу десять ракет из реактивной системы залпового огня, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего в течение дня пострадали 11 жителей ДНР в Ясиноватой, Макеевке и Донецке, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Раненые доставлены в больницы с минно-взрывными и осколочными ранениями, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил он.