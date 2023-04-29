Варшава, 29 апреля, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в эфире «Польского радио» 29 апреля объявил об усилении защиты польско-российской границы в районе Калининградской области.

ARTUR RESZKO/EPA/ТАСС Установка заграждения из колючей проволоки польскими военнослужащими на границе с Калининградской областью России

«Мы обеспечим физическую и электронную безопасность, а также усилим присутствие пограничников и сотрудников других служб», — сказал он, отметив, что на польско-российской границе безопасность будет обеспечена такая же, как ранее на границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе этого года Польша приступила к постройке заграждений на ряде участков границы с Белоруссией. Общая сумма контракта составит 1,6 млрд злотых. Заграждение общей протяжённостью 186 км должно перекрыть «уязвимые» участки границы.

Польский политолог и публицист Якуб Можняк позднее высказал мнение, что Польша готовит армию к участию в спецоперации на Украине. Речь идёт о создании так называемого литовско-польско-украинского корпуса.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что в случае внезапного вторжения США и Польши на Западную Украину неминуемо столкновение с Россией, что станет катастрофой для всего мира.

В статье Марека Галася на портале Niezależny Dziennik Polityczny отмечается, что поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу и его переговоры с главой государства Анджеем Дудой свидетельствуют о намерении украинского лидера передать западную часть страны. Зеленский также предлагал польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в счёт погашения внешнего государственного долга Украины.