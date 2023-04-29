Врио главы ДНР Пушилин сообщил об 11 пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ

Донецк, , 19:51 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своём Telegram-канале об обстреле жилых кварталов республики со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка © Николай Тришин/ТАСС

По его словам, под обстрел попали такие города, как Ясиноватая, Макеевка, а также Петровский и Ленинский районы Донецка. Он уточнил, что в данных регионах пострадали 11 человек.

Пушилин сообщил, что в Ясиноватой на остановке погиб мужчина, в Петровском районе Донецка повреждения получили детский сад № 369 и жилой многоквартирный дом, в Ленинском районе — частные жилые дома.

«Раненые доставлены в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, им оказывается вся необходимая помощь», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по городу десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате обстрела в частном домовладении были повреждены гараж, хозпостройка и забор.

Всего за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 47 раз. Было выпущено 259 единиц различных боеприпасов. Только за ночь ВСУ обстреляли ДНР шесть раз, выпустив 22 снаряда.