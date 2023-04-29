Киев, , 19:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля в интервью местным СМИ рассказал, что носит с собой пистолет, и отметил, что оружие нужно для того, чтобы «отстреливаться», например в случае попадания в плен.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пистолет ему нужен на случай возникновения чрезвычайной ситуации, сказал президент Украины. В качестве примера он привёл возможное попадание «в плен к россиянам», отметив, что пленение президента Украины Россией стало бы «позором».

При этом глава украинского государства отрицательно ответил на предположение журналиста, для чего именно ему нужен пистолет: «Стрелять в себя? Нет, мы бы отстреливались», — сказал он.

В феврале 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лучшим для президента Украины исходом стало бы повторение финала Адольфа Гитлера. Кадыров посетовал, что всё ещё не отдан приказ о ликвидации главы украинского государства, и отметил, что лично поднимал этот вопрос несколько раз.