Глава Минобороны РФ Шойгу поздравил клуб ЦСКА со 100-летим юбилеем

Москва, , 19:31 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов со 100-летним юбилеем ЦСКА и вручил клубу орден Александра Невского, сообщила 29 апреля пресс-служба ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию ЦСКА © Валерий Мельников/РИА Новости

«Сегодняшнее 100-летие говорит о многом, я не знаю в мире клуба, который бы имел такую историю, как ЦСКА. Нет такого клуба, который имел бы столько олимпийских наград, столько чемпионов мира. Хотя нет, такой клуб есть — это ЦСКА», — сказал Шойгу в Центральном академическом театре Российской армии в обращении к участникам мероприятия.

Глава военного ведомства добавил, что инфраструктура клуба продолжает разрастаться и по сей день. Он поблагодарил ветеранов, тренеров, которые в тяжёлые времена, начиная с 90-х годов и до 2000-го года, сумели сохранить то, что сегодня представляет из себя ценность.

«Это школы ЦСКА, объекты ЦСКА и дух ЦСКА. Поздравляю всех нас со 100-летием, хотел пожелать всем нам новых побед и новых свершений во благо нашего Отечества, с праздником!» — заключил министр обороны РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил руководство, спортсменов, тренерский и административный состав ЦСКА со 100-летним юбилеем клуба.