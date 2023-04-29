Казань, 29 апреля, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Московский ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале казанский «Ак Барс». Об этом 29 апреля сообщает ИА REGNUM.

Максим Богодвид/РИА Новости Матч «Ак Барс» — ЦСКА

В седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошёл в Казани, ЦСКА одержал победу со счётом 3:2. «Армейцы» выиграли серию до четырёх побед (4:3).

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Антон Слепышев, Владислав Каменев и защитник Даррен Диц. У «Ак Барса» отличились форварды Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Таким образом, ЦСКА в третий раз выиграл Кубок Гагарина. До этого «армейцы» брали трофей в 2019 и 2022 годах. У «Ак Барса» также три кубка (2009, 2010, 2018 годы).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля «Ак Барс» обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.