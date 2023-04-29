Глава белорусского Совбеза оценил число защитников страны
Брест, Белоруссия, 29 апреля 2023, 19:17 — REGNUM Белоруссию в случае нападения с оружием в руках будут защищать более 1,5 млн человек. Об этом 29 апреля сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на одном из полигонов Брестской области, где наблюдал за учениями.
По его словам, которые передаёт Sputnik, военно-политическая обстановка бурлит как в мире, так и вокруг Белоруссии, и подходит к точке кипения.
«Чтобы точка кипения не перешла в точку взрыва, нужно проводить в том числе широкий комплекс мероприятий в политической, экономической сферах, военной», — сказал Вольфович, добавив, что это основные сферы нацбезопасности.
Госсекретарь подчеркнул, что людей в республике волнует мир и безопасность. «Чтобы обеспечить мир и безопасность, нужно поддерживать боевую готовность всех сил и средств в системе обеспечения национальной безопасности», — добавил Вольфович.
По словам белорусского главы Совбеза, сегодня все эти структуры содержатся в штатах мирного времени. Штат военного времени, отметил он, значительно больше — свыше 1,5 млн человек.
«В целом у нас будет под полтора миллиона человек, которые в руках с оружием будут защищать свою страну в случае необходимости», — сообщил госсекретарь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко и под руководством Совбеза в вооружённых силах страны проходила проверка боевой и мобилизационной готовности.
Как отмечал начальник генерального штаба вооружённых сил республики Виктор Гулевич, интенсивные учения связаны с напряжённой ситуацией у границ.
Вместе с тем Лукашенко считает, что ни Украина, ни Польша не собираются нападать на Белоруссию. Он добавил, что «не желает, чтобы белорусы втянулись в широкомасштабную бойню».
В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заседания Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что страны, граничащие с Белоруссией, проявляют весьма недружественные действия и Россия не даст союзную республику «в обиду».