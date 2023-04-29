Глава белорусского СБ Вольфович: в случае нападения страну будут защищать 1,5 млн человек

Брест, Белоруссия, , 19:17 — REGNUM Белоруссию в случае нападения с оружием в руках будут защищать более 1,5 млн человек. Об этом 29 апреля сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на одном из полигонов Брестской области, где наблюдал за учениями.

Александр Вольфович © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

По его словам, которые передаёт Sputnik, военно-политическая обстановка бурлит как в мире, так и вокруг Белоруссии, и подходит к точке кипения.

«Чтобы точка кипения не перешла в точку взрыва, нужно проводить в том числе широкий комплекс мероприятий в политической, экономической сферах, военной», — сказал Вольфович, добавив, что это основные сферы нацбезопасности.

Госсекретарь подчеркнул, что людей в республике волнует мир и безопасность. «Чтобы обеспечить мир и безопасность, нужно поддерживать боевую готовность всех сил и средств в системе обеспечения национальной безопасности», — добавил Вольфович.

По словам белорусского главы Совбеза, сегодня все эти структуры содержатся в штатах мирного времени. Штат военного времени, отметил он, значительно больше — свыше 1,5 млн человек.

«В целом у нас будет под полтора миллиона человек, которые в руках с оружием будут защищать свою страну в случае необходимости», — сообщил госсекретарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко и под руководством Совбеза в вооружённых силах страны проходила проверка боевой и мобилизационной готовности.

Как отмечал начальник генерального штаба вооружённых сил республики Виктор Гулевич, интенсивные учения связаны с напряжённой ситуацией у границ.

Вместе с тем Лукашенко считает, что ни Украина, ни Польша не собираются нападать на Белоруссию. Он добавил, что «не желает, чтобы белорусы втянулись в широкомасштабную бойню».

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заседания Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что страны, граничащие с Белоруссией, проявляют весьма недружественные действия и Россия не даст союзную республику «в обиду».