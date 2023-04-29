Москва, 29 апреля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. На западе Москвы в одной из квартир на третьем этаже на улице Крылатские холмы д. 27 произошёл пожар, сообщил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Светлана Шевченко/РИА Новости Пожарные

Пожар распространялся на верхние этажи настолько быстро, что ему был присвоен ранг пожара 1БИС, требующий отправки на место происшествия дополнительных расчётов. Пожарным удалось локализовать возгорание, вскрыв квартиру. Открытое горение ликвидировано. Также потушен огонь в квартирах и на балконах на четвёртом, пятом и шестом этажах.

Источник добавил, что всего в доме 17 этажей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля утром в Москве произошло еще одно возгорание на Коптевском рынке В 10:56 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.