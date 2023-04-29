Футболист «Краснодара» Батчи не исключил получения российского гражданства
Краснодар, 29 апреля 2023, 18:51 — REGNUM Ангольский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Жоау Батчи в настоящее время не рассматривает возможности получения российского гражданства, но не исключает этого в будущем.
«Не думаю об этом сейчас, ха-ха. Но в будущем — посмотрим», — цитирует футболиста Sport 24.
Батчи стал игроком «Краснодара» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Ранее в феврале 2023 года российское гражданство получили игроки петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо. Это позволит им не считаться легионерами в матчах российского чемпионата.
При этом в апреле 2023 года Клаудиньо заявил, что выступать за национальную сборную России он не собирается. В России достаточно хороших футболистов, а мечтой Клаудиньо остаётся игра за сборную Бразилии, отметил он.
В марте 2023 года о своём желании получить российское гражданство сообщил полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера. С аналогичными заявлениями выступали и некоторые другие иностранные футболисты российских футбольных клубов.