Шестнадцатилетняя российская теннисистка Андреева вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде

Мадрид, , 18:42 — REGNUM Российская теннисистка Мирра Андреева в свой 16-й день рождения одержала победу над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши в матче третьего круга турнира в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Мирра Андреева © FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

Андреева три раза подала навылет и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса и один реализованный брейк из четырёх. Ни одна из теннисисток не допустила двойных ошибок.

В четвёртом круге турнира Андреева сыграет с белорусской теннисисткой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча пройдёт 1 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аслан Карацев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Он одержал победу над Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.