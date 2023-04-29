Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине досрочные выборы президента

Киев, , 18:52 — REGNUM Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал к проведению досрочных выборов на Украине из-за того, что украинский президент Владимир Зеленский не способен справиться со стоящими перед ним задачами.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вы не можете решать задачи по защите Украины, её народа, значит, надо отменять военное положение, создавать временное правительство, надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — высказал мнение эксперт на своём YouTube-канале.

Он отметил, что украинские власти при попытке организовать контрнаступление показали собственную некомпетентность. Кроме того, по словам Соскина, в ВСУ есть серьёзные проблемы с системами противоракетной обороны.

Эксперт считает, что президент Украины сосредоточил свою политику на борьбе с инакомыслящими, игнорируя интересы простых украинцев.

Днём ранее Соскин уже заявлял, что контрнаступление ВСУ, о котором часто заявляют в Киеве, не готово, а Зеленский не справляется со своими обязанностями ни в отношении экономики страны, ни в отношении военных действий.

А в середине февраля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер посоветовал президенту Украины как можно скорее покинуть свою страну, чтобы избежать участи Адольфа Гитлера. Кроме того, он добавил, что украинская армия находится в критическом состоянии.