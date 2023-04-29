Генконсул Абакаров: до 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию

Порт-Судан, Судан, , 18:34 — REGNUM Около 40 граждан России, в том числе сотрудники российской компании и работники ООН, эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию, сообщил 29 апреля генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров.

Хартум © Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press

«Несколько групп российских граждан на свой страх и риск прорвались из Хартума и других суданских городов в Порт-Судан. Позже на кораблях они были эвакуированы в Джидду», — заявил консул в интервью РИА Новости.

Консульство помогло согражданам в оформлении виз в Саудовскую Аравию, им было обеспечено проживание и питание, добавил Абакаров.

5 апреля в Судане начались бои между спецназом (Силами быстрого реагирования) и регулярной армией. По данным минздрава Судана, в результате конфликта погибли более 600 человек.

Заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева ранее заявила, что Москва подтверждает готовность содействовать Судану в урегулировании трудностей и в возвращении на путь мира и развития. Она призвала обе стороны проявить политическую волю и принять незамедлительные шаги для прекращения огня.