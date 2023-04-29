Дубль Облякова принёс ЦСКА победу над «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги

Грозный, , 18:31 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 29 апреля в Грозном и завершилась со счётом 3:1.

Максим Мухин © Владимир Астапкович/РИА Новости

В составе ЦСКА дубль оформил полузащитник Иван Обляков, отличившийся на третьей и 22-й минутах.

Во втором тайме нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сократил отставание в счёте. А на 93-й минуте хавбек «армейцев» Максим Мухин установил окончательный счёт.

В настоящее время ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 48 очков после 25 матчей. «Ахмат» идёт на пятом месте с 40 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.