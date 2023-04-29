Донецк, 29 апреля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеоролик окопного боя под Артёмовском, снятый на беспилотное летательное средство Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Военнослужащий ВС России

На кадрах видно, как боец ВСУ выстрелил из автомата в голову российскому солдату, однако тот не только сумел выжить, но и покинуть поле боя.

Сообщается, что видео было снято во время попытки украинской бригады штурмовать российские позиции. После того как военнослужащий ВС Украины выпустил из автомата очередь, российский боец спустя несколько секунд поднялся и самостоятельно покинул поле боя. Предполагается, что пули прошли по касательной и задели только его шлем.

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Подчёркивается, что бой, попавший на камеру, закончился поражением украинской стороны. Штурмовая группа ВСУ, понеся потери, бежала с позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, под контроль российских сил перешла воинская часть на западе города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Уточняется, этот сильно укрепленный объект был взят в ходе тяжёлого штурма, который продолжался в течение нескольких дней.

Накануне российские военные прорвали оборону ВСУ на западе Артёмовска. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли здание Индустриального колледжа. В городе сложилась критическая для ВСУ ситуация.