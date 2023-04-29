Ясиноватая, ДНР, 29 апреля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Украинские войска 29 апреля дважды обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по городу десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.20 — населенный пункт Очеретино — населённый пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Мэр города сообщил ТАСС о гибели мирного жителя в результате обстрела.

Чуть ранее сообщалось, что в небе над Донецком было слышно около пяти взрывов в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что ПВО сработала над Пролетарским, Ленинским, Будённовским и Ворошиловским районами Донецка. При этом по Ленинскому району был нанесён удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, было выпущено порядка трёх ракет.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 апреля ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате обстрела в частном домовладении были повреждены гараж, хозпостройка и забор.

Всего за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 47 раз. Было выпущено 259 единиц различных боеприпасов. Только за ночь ВСУ обстреляли ДНР шесть раз, выпустив 22 снаряда.