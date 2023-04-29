Новосибирск, 29 апреля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. На железной дороге в Новосибирске неизвестный поджёг релейный шкаф, он полностью сгорел. Об этом 29 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что около 04:15 (0:15 мск) между станциями Ипподром и Обь в Ленинском районе Новосибирска диверсант вскрыл дверцу релейного шкафа и поджёг его, использовав воспламеняющуюся жидкость.

Когда пожарные прибыли на место, шкаф уже полностью выгорел. Полиция ищет поджигателя.

Отмечается, что произошедшее не повлияло на безопасность движения — поезда ездят без задержек.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Кемеровской области отправил в СИЗО мужчину и женщину, которые были задержаны по подозрению в совершении поджогов на железной дороге. Они были задержаны в ночь на 23 апреля при попытке поджечь релейные шкафы в городе Анжеро-Судженске.