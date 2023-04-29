Москва, 29 апреля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Вторжение на территорию школы при российском посольстве в Варшаве — вопиющее нарушение Венской конвенции, и этот наглый шаг не останется без жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России, заявили 29 апреля в МИД РФ.

РИА Новости Представитель мэрии в сопровождении полиции взламывает калитку школы при российском посольстве в Варшаве

Ранее суды в Польше приняли решение об изъятии из собственности посольства России двух объектов в Варшаве, включая здание школы при посольстве. В российской миссии назвали эти решения незаконными и выполнять их отказались.

Утром 29 апреля представители мэрии Варшавы и правоохранительных органов пришли к зданию школы, выломали двери и потребовали освободить помещения, а потом перекрыли доступ в здание. Сопротивление правоохранителям не оказывалось, но их незаконные действия будут обжалованы и получат ответ, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Сюрпризом для России действия Польши не стали, для школьников и учителей приготовлены дополнительные помещения, учебный год будет закончен в нормальном режиме, добавил глава дипмиссии.

«Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше. Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых, противоправных и провокационных затей», — заявили в МИД.

Как сообщалось ранее, первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна прекратить дипломатические отношения с Польшей, поскольку у власти в этой стране находятся исключительно русофобы. Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что власти Польши, по-видимому, добиваются прямой конфронтации с Россией, и это подтверждает, что история ничему Польшу не научила.