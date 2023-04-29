Москва, 29 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Все учителя и сотрудники находившейся на территории посольства РФ в Варшаве российской школы покинули здание. Об этом заявил советник-посланник российской дипмиссии в Польше Андрей Ордаш.

РИА Новости Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве

«Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве», — сказал он ТАСС.

По словам дипломата, посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, учившихся в школе.

Как передавало ИА REGNUM, утром 29 апреля в здание школы при посольстве России в Варшаве ворвались представители полиции и властей Польши. По словам сотрудников школы, представители властей Польши вскрывают закрытые двери.

По информации журналистов, представители польских властей сломали калитку и проникли в школу, они заблокировали ворота школы цепью с замком, чтобы из здания нельзя было вывезти имущество. На территорию школы (помимо представителей мэрии и полиции) были допущены лишь дипломаты.