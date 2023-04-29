RT: ФНС и правоохранительные органы могут проверить уплату налогов Ксенией Собчак

Москва, , 17:55 — REGNUM Федеральная налоговая служба, а также сотрудники правоохранительных органов могут проверить Ксению Собчак на причастность к возможной неуплате налогов. Об этом 29 апреля сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Ксения Собчак © Алексей Майшев/РИА Новости

По его информации, в список возможных неплательщиков также занесены десятки фамилий блогеров-миллионников, в их числе ведущая Ксения Бородина, Дарья Зотеева (Инстасамка) и супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова. Отмечается, что блогеры, предположительно, могут получать большие доходы от продажи онлайн-курсов, товаров и услуг в социальных сетях.

Уточняется, что официально никого ни в чём на данный момент не обвиняют.

Как передавало ИА REGNUM, около трёх десятков блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По информации Telegram-канала Mash, вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной и Валерией Чекалиной (Лерчек) стражи порядка проверят на причастность к неуплате налогов Инстасамку, Егора Крида, Гусейна Гасанова, а также ещё 29 блогеров-миллионников.

По информации журналистов, все они попали в так называемый чёрный список инфоцыган, который был составлен МВД России.

В марте СК России возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, её заподозрили в уклонении от уплаты налогов физического лица в особо крупном размере. Блогера Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. СК России возбудил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её супруга из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей.

Ранее Собчак в своём Telegram-канале высказалась о задержании Блиновской и уголовном деле против неё словами «охота продолжается». «Как вы знаете из моего интервью, я не поклонница Блиновской, но хочу выразить поддержку. Надеюсь, проблемы разрешатся», — добавила журналистка.