Киев, 29 апреля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Кабмин Украины запретил использовать на транспортных номерных знаках символику, связанную с российской специальной военной операцией, в частности буквы «Z» и «V». Об этом 29 апреля сообщает министерство внутренних дел страны.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

В сообщении говорится, что запрещено производить и заказывать индивидуальные номерные знаки, содержащие данную символику. Причём это не касается госномеров для электромобилей.

Под запрет попадают буквы «Z» и «V», использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо «З», «С», «В», «Ф».

Уточняется, что если противоречащий этим правилам номер был изготовлен ранее, то владельцу машины придётся придумать другую комбинацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима, переименовали 50 улиц. До этого Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.

Как отметил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, этот закон граничит с гуманитарным фашизмом. По его словам, власти Украины во главе с Зеленским борются со своей собственной историей. Также он выразил уверенность в том, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены.