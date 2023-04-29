Минобороны предложило вносить в личные дела призывников данные из госресурсов

Москва, , 17:42 — REGNUM Минобороны России предложило формировать электронные личные дела призывников на основе данных из госресурсов. Об этом говорится в проекте изменений в положение о призыве, который опубликован 29 апреля на портале нормативных правовых актов.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что в связи с цифровизацией воинского учёта военкоматы будут использовать информационные ресурсы для ведения электронных личных дел призывников. В их числе системы портала «Госуслуг», сферы здравоохранения и межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, призывников будут по-новому оповещать о явке на призывные мероприятия. Речь идёт о рассылке повесток заказным письмом, а также в виде электронных сообщений в личные кабинеты на «Госуслугах».

В пояснительной записке к документу говорится, что письменные повестки, направленные по почте, считаются вручёнными под расписку в день доставки призывникам, если на них стоит соответствующая отметка почтовой службы.

Электронные повестки «считаются вручёнными с момента их размещения в личных кабинетах граждан на порталах государственных и муниципальных услуг».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток. Кроме того, для граждан, которые не явились в военкомат после получения повестки, введён ряд ограничений. Повестки военнообязанным будут направлять и в письменной, и в электронной форме.