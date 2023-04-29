В Японии возмутились зацикливанием Запада на Украине
Токио, 29 апреля 2023, 17:41 — REGNUM Страны «глобального Юга» возмущены тем, что Запад зациклен на Украине и забывает про страны в других частях мира. Об этом 29 апреля написал журналист японского издания Daily Shincho Кадзухико Фудзи.
По его словам, Украина стала нарушителем спокойствия на глобальном Юге, но самым непростительным моментом, по мнению журналиста, стала концентрация в этой стране всей западной помощи.
«Если США и Европа не признают еще одну неудобную правду о своем украинофильстве, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — сказано в статье.
При этом Украина называется страной, «к которой Запад проявляет особое внимание», не самым «образцовым государством», в котором процветает коррупция.
Японский журналист считает, что оружие, которое поставляется Киеву, перенаправляется в другие страны. Не исключено, говорится в материале, что обострению ситуации в Судане «способствовал приток оружия с Украины».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден посетит Японию для участия в саммите G7, который состоятся 19–21 мая.
В марте делегация из Японии с премьер-министром Фумио Кисидой прибыла в Киев, где Кисида встретился и провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе официального визита японский премьер-министр пригласил президента Украины принять участие в саммите G7.