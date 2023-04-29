Daily Shincho: украинофильство мешает Западу заручиться поддержкой глобального Юга

Токио, , 17:41 — REGNUM Страны «глобального Юга» возмущены тем, что Запад зациклен на Украине и забывает про страны в других частях мира. Об этом 29 апреля написал журналист японского издания Daily Shincho Кадзухико Фудзи.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Украина стала нарушителем спокойствия на глобальном Юге, но самым непростительным моментом, по мнению журналиста, стала концентрация в этой стране всей западной помощи.

«Если США и Европа не признают еще одну неудобную правду о своем украинофильстве, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — сказано в статье.

При этом Украина называется страной, «к которой Запад проявляет особое внимание», не самым «образцовым государством», в котором процветает коррупция.

Японский журналист считает, что оружие, которое поставляется Киеву, перенаправляется в другие страны. Не исключено, говорится в материале, что обострению ситуации в Судане «способствовал приток оружия с Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден посетит Японию для участия в саммите G7, который состоятся 19–21 мая.

В марте делегация из Японии с премьер-министром Фумио Кисидой прибыла в Киев, где Кисида встретился и провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе официального визита японский премьер-министр пригласил президента Украины принять участие в саммите G7.