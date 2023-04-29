Захарова заявила, что США и ЕС используют информационные технологии для агитации и провокаций

Москва, , 17:35 — REGNUM Политические элиты США и ЕС используют информационно-коммуникационные технологии не для информирования, а для провокаций и пропаганды, причём совершенно не считаются с нормами тех или иных обществ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы живём в мире, когда медиа и коммуникации стали играть не просто ключевую, но и в не которых сферах жизни решающую роль. Не существует и не может существовать единого центра управления информацией, к созданию которого стремятся некоторые элиты на Западе. В современных условиях возможно только полифоническое и компромиссное звучание многих голосов», — цитируют тезисы Захаровой в обращении к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности в официальном Telegram-канале МИД.

В новой концепции внешней политики России впервые систематизированно изложены принципы более справедливого многополярного мироустройства, рано или поздно подобные положения будут зафиксированы в стратегических документах и других государств, отметила Захарова.

Многополярность, основанная на подлинном суверенитете народов и цивилизационном многообразии, будет способствовать улаживанию политических конфликтов и строительству справедливого миропорядка, добавила официальный представитель МИД.

В феврале 2023 года Захарова заявила, что создание в ЕС центра борьбы с дезинформацией подобно действиям «лис, охраняющим кур». Когда НАТО берётся за борьбу с дезинформацией, это смешно на фоне огромного числа недостоверных сообщений, которые распространяются по каналам структур альянса, отметила она.