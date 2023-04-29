Киев, 29 апреля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима, переименовали 50 улиц. Об этом 29 апреля сообщило местное издание Forpost.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Отмечается, что переименованию подверглись улицы, названия которых связаны с Россией и СССР. В частности, улица Молодогвардейская станет Люботинской, улица Сахалинская — Слобожанской, Тульская — Конотопской, Дальневосточная — Фазановой, Челябинская — Ирпенской.

По информации издания, в дальнейшем в городе планируется переименовать ещё 200 улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.

Как отметил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, этот закон граничит с гуманитарным фашизмом. По его словам, власти Украины во главе с Зеленским борются со своей собственной историей. Также он выразил уверенность в том, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены.