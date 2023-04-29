В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели женщины в ливневом коллекторе

Ростов-на-Дону, , 17:32 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту гибели пожилой женщины в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

Следственный комитет России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ливневом коллекторе города Ростова-на-Дону обнаружили тело женщины 1942 года рождения. Уточняется, что погибшую нашли в водостоке на улице Тульской. Следователи организовали проверку. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, после обнаружения в туалете электрички в Москве тела младенца с множественными ранениями Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Дело расследует Лефортовский межрайонный следственный отдел.