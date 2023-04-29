Воронеж, 29 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Собака бойцовской породы, сбежавшая от пьяного хозяина в Воронеже, покусала по меньшей мере пять человек. Об этом сообщила 29 апреля пресс-служба городского управления экологии в официальном Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Ночью мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, гулял с собакой на улице Студенческой. Во время прогулки собака убежала.

После этого пять человек обратились в отдел полиции и заявили, что пострадали при нападении собаки. Для поимки животного срочно вызвали сотрудников организации по отлову. Пойманную собаку поместили в приют.

Ранее в Воронеже стая собак набросилась на ребёнка в жилом комплексе «Дельфин». Псы покусали мальчика и порвали на нём одежду, на помощь ребёнку пришли прохожие.

Ряд экспертов и зоозащитников раскритиковали в разговоре с ИА REGNUM идею о «гуманном усыплении» бездомных собак. Это неприемлемо, считают они, и решать проблему с нападением собак нужно иначе. Необходимо строить приюты и грамотно применять программу ОСВВ по отлову, стерилизации, вакцинации, возврату собак в среду обитания. В таких регионах, как Санкт-Петербург и Нижегородская область, эти меры привели к значительному снижению численности бродячих собак. Соответственно, уменьшилось и количество случаев нападений на людей.