Курск, 29 апреля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. ВСУ подвергли обстрелу Глушковский район Курской области, сообщил 29 апреля глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому.

В результате атаки никто не пострадал, однако снаряды повредили окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Кроме того, поселок остался без электричества.

Губернатор заверил, что специалисты приступят к восстановительным работам, как только это будет возможно. Гражданам, чьи дома пострадали, будет предоставлена необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Вооружённые силы Украины обстреляли Суджанский район Курской области.

По данным главы региона, пострадавших нет. В результате обстрела без света остались жители сёл Горналь и Гуево.