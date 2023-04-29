Токио, 29 апреля 2023, 17:26 — REGNUM 29 апреля в японском городе Киото состоялась первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита лидеров «Большой семёрки» (G7). Об этом сообщает РИА Новости.

Хиросима G7
Хиросима G7
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Протестующие собрались у здания городской администрации, а затем прошли по центральным улицам города до парка Маруяма. Уточняется, что демонстрантов, выкрикивающих «Нет саммиту!» и «Не приезжайте в Хиросиму!», сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

По мнению организаторов шествия, проведение саммита в Хиросиме и посещение этого города главами G7, включая президента США Джо Байдена, призвано отвлечь внимание от политики Вашингтона в отношении Китая, а также от наращивания военного бюджета японским правительством во главе с премьер-министром Фумио Кисидой.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в рабочих планах президента США участие в работе саммита G7 в Японии, а также четырехсторонняя встреча в Австралии. Поездка американского лидера в Японию запланирована с 19 по 21 мая, где в Хиросиме состоится встреча лидеров «Большой семёрки». На саммите будут обсуждаться мировые проблемы. Отдельное внимание уделят ситуации на Украине.