Токио, 29 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. 29 апреля в японском городе Киото состоялась первая из серии запланированных демонстраций против проведения саммита лидеров «Большой семёрки» (G7). Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

Протестующие собрались у здания городской администрации, а затем прошли по центральным улицам города до парка Маруяма. Уточняется, что демонстрантов, выкрикивающих «Нет саммиту!» и «Не приезжайте в Хиросиму!», сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

По мнению организаторов шествия, проведение саммита в Хиросиме и посещение этого города главами G7, включая президента США Джо Байдена, призвано отвлечь внимание от политики Вашингтона в отношении Китая, а также от наращивания военного бюджета японским правительством во главе с премьер-министром Фумио Кисидой.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в рабочих планах президента США участие в работе саммита G7 в Японии, а также четырехсторонняя встреча в Австралии. Поездка американского лидера в Японию запланирована с 19 по 21 мая, где в Хиросиме состоится встреча лидеров «Большой семёрки». На саммите будут обсуждаться мировые проблемы. Отдельное внимание уделят ситуации на Украине.