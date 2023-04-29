Мадрид, , 17:13 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

Карацев три раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету его соперника шесть эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк из двух.

Таким образом, Карацев вышел в третий круг турнира, в котором сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Марко Чеккинато (Италия).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в финале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Он проиграл представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 3:6, 6:4, 3:6.