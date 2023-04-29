Киев, 29 апреля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины 29 апреля опубликовало обновлённый список граждан России, «угрожающих национальной безопасности» Украины, среди 211 упомянутых в нём граждан есть российские журналисты, музыканты и актёры, в том числе покойные.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Кобзон

В списке, в частности, присутствуют журналисты Дмитрий Киселёв и Владимир Соловьёв, актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский и Иван Охлобыстин, музыканты Олег Газманов, Александр Розенбаум и Надежда Бабкина, а также умерший в 2018 году Иосиф Кобзон.

В начале апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совет национальной безопасности и обороны, а также правительство Украины готовят новый «мощный» санкционный список. Эксперты, в том числе украинские, ранее критиковали власти этой страны за составление подобных бессмысленных списков — ни у кого из упоминаемых в нём граждан нет никаких счетов или активов на Украине.

1 апреля президент Украины утвердил введение санкций против более чем 200 граждан России, включая жену и сына первого заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и сенаторов от новых регионов России. Кадыров в ответ посоветовал президенту Украины не тратить время на составление списков, а спасаться бегством, сенаторы же поблагодарили главу украинского государства за высокую оценку их работы.