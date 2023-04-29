Энергодар, Запорожская область, 29 апреля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ сбили под Энергодаром в Запорожской области американский дрон, который украинская армия использовала для разведки и осуществления диверсионных операций. Об этом 29 апреля сообщил представитель Министерства обороны РФ в регионе в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций», — сказал он.

По его словам, российские военные сбили разведывательный БЛА «Quantix Recon», произведённый американской компанией «AeroVironment». Представитель ведомства добавил, что сбитый дрон осуществлял автоматизированный сбор данных.

Ранее издание France24 со ссылкой на экспертов сообщило, что контрнаступление украинской армии может начаться не только с форсирования Днепра, но и с удара в Запорожской области, нацеленного на перерезание путей снабжения российских войск в Херсонской области.

В материале уточняется, что 25 апреля ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Он находится на стратегически важном пересечении дорог к северу от Мелитополя, которое «позволяет отрезать российские силы в Херсонской области от их центра снабжения в Мариуполе».