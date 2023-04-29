РПЦ: уехавшие в зону СВО священники-добровольцы могут не вернуться к церковной службе

Москва, , 17:05 — REGNUM Церковнослужители, которые уехали добровольцами в зону СВО и взяли в руки оружие, скорее всего, не смогут по возвращении продолжить церковную деятельность, заявил 29 апреля председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с Вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский Кирилл в эфире телеканала «Россия-24».

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Потом в отдельном случае будет разбираться с каждым архиерей из той епархии, из которой он уехал. Убивал он, или не убивал, или был в обозе и варил кашу, помогал священнику», — отметил митрополит Кирилл, подчеркнув, что в зоне спецоперации сегодня есть много различных видов деятельности.

В качестве примера он назвал водителей, поваров. «Может быть, он контракт подписал и был в данном случае в таком качестве», — отметил митрополит, говоря о священниках, отправившихся добровольцами в зону СВО.

Также он отметил важность получения благословения. «Может быть, он всё бросил и без благословения уехал, это уже наказуемо», — заключил он.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил новую должность — главного военного священника в зоне проведения спецоперации. На неё назначен клирик Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков, награждённый двумя орденами Мужества.

А в январе 2023 года патриарх Кирилл предложил установить меры поддержки военных священников. В частности, как заявил он в ходе выступления в Госдуме, священнослужители — это «самая желанная цель противника, снайпер в первую очередь целится в батюшку».