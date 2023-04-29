Санкт-Петербург, 29 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. В шестом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом. Встреча прошла 29 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 82:80.

Максим Богодвид/РИА Новости Игрок УНИКСа Луи Лабери и игрок «Зенита» Трэй Томпкинс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, набравший 23 очка. В составе «Зенита» наибольшую результативность показал защитник Калеб Хоумсли, на счету которого 16 очков.

Таким образом, «Зенит» сравнял счёт в серии — 3:3. Следующий матч состоится в Казани 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля УНИКС одержал победу над «Зенитом» в первом матче серии. Встреча завершилась со счётом 94:67.