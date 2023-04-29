Пользователи Twitter раскритиковали слова Кулебы о новой стране, которая захотела трибунала над РФ

Киев, , 16:57 — REGNUM Пользователи Twitter с иронией восприняли сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Северная Македония присоединилась к идее о создании «трибунала» над Россией.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, один из комментаторов призвал Кулебу оставить Россию в покое, написав: «Оставьте русских в покое, они нормальные».

Другой читатель с иронией заметил: «Вот это коалиция».

Ещё один пользователь рассказал, что он не может дождаться, когда все политики и пропагандисты Украины предстанут перед судом за их казнокрадство, ложь, мошенничество и коррупцию. Читатель добавил, что он ждёт суд и над Кулебой в том числе.

Один из комментаторов отметил, что порядка 80% мира плевать на этот прозападный трибунал.

Как передавало ИА REGNUM, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за создание трибунала для «суда над россиянами». При этом глава дипломатии ЕС предпочёл не упоминать о военных преступлениях, совершаемых киевскими боевиками. Он также не уточнил, кого именно из российских граждан, по его видению, следует отдать под трибунал для «суда над россиянами». При этом глава дипломатии ЕС предпочёл не упоминать о военных преступлениях, совершаемых киевскими боевиками. Он также не уточнил, кого именно из российских граждан, по его видению, следует отдать под трибунал.

При этом в МИД России отметили, что, пытаясь переложить вину за конфликт на Украине на Россию, коллективный Запад хочет отвлечь внимание от собственной ответственности. Как отмечено в заявлении ведомства об обстреле больниц в Новоайдаре и Новой Каховке, США, страны НАТО и Евросоюз «носятся с идеями создания незаконного «трибунала» против России», но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными «за их очевидные, по сути, каждодневные преступления».