Киев, 29 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Громкое сообщение о визите в Киев американской делегации «для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу» Украины было дополнено указанием, что объём инвестиций составит 25 млн долларов, на эти деньги, вероятно, можно открыть магазины по продаже марихуаны в центре Киева, отметила 29 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о визите в Киев американской делегации, в состав которой вошли в том числе представители руководства корпорации по финансированию международного развития, Агентства США по международному развитию (USAID) и Госдепартамента. Предполагается инвестировать 25 млн долларов «для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу» Украины.

«Это что такое за «малый и средний бизнес» на 25 миллионов долларов сейчас заколосится на Украине? Откроют на Банковой магазины по продаже марихуаны, как в Нью-Йорке?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в апреле 2023 года по итогам своего визита в Вашингтон премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что американские инвестиции послужат стартом для восстановления экономики Украины, для чего будет разработан «аналог плана Маршалла». Власти Украины называли разные оценки нанесённого экономике страны ущерба — в диапазоне от нескольких сотен миллиардов до триллиона долларов.