Правоохранители РФ ищут у блогера Елены Блиновской имущество в ОАЭ

Москва, , 16:43 — REGNUM Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Вид на Дубай Марина. ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Источник агентства отметил, что установленное имущество может быть арестовано и пойти в счёт погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении блогера.

Как передавало ИА REGNUM, утром 27 апреля Елена Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё было возбуждено два уголовных дела по статьям, связанным с легализацией денежных средств и имущества и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

Вечером 28 апреля Пресненский районный суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест сроком до 26 июня. Отмечается, что она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

По данным следствия, Блиновская «дробила» бизнес, что позволило ей занизить полученные доходы и не заплатить за период 2019–2021 годов свыше 918 млн рублей налогов. В марте 2023 года появившуюся было в СМИ информацию о том, что деятельностью блогера заинтересовалась полиция, Блиновская опровергла, заявив, что это «фейк», а налоги она платит.

Тем временем 29 апреля стало известно, что стражи порядка планируют проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег около трёх десятков блогеров-миллионников, среди которых — Инстасамка, Егор Крид, Гусейн Гасанов.