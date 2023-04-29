Москва, 29 апреля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вид на Дубай Марина. ОАЭ

Источник агентства отметил, что установленное имущество может быть арестовано и пойти в счёт погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении блогера.

Как передавало ИА REGNUM, утром 27 апреля Елена Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё было возбуждено два уголовных дела по статьям, связанным с легализацией денежных средств и имущества и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

Вечером 28 апреля Пресненский районный суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест сроком до 26 июня. Отмечается, что она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

По данным следствия, Блиновская «дробила» бизнес, что позволило ей занизить полученные доходы и не заплатить за период 2019–2021 годов свыше 918 млн рублей налогов. В марте 2023 года появившуюся было в СМИ информацию о том, что деятельностью блогера заинтересовалась полиция, Блиновская опровергла, заявив, что это «фейк», а налоги она платит.

Тем временем 29 апреля стало известно, что стражи порядка планируют проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег около трёх десятков блогеров-миллионников, среди которых — Инстасамка, Егор Крид, Гусейн Гасанов.