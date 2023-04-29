Москва, , 16:33 — REGNUM Американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить гражданство России. Об этом 29 апреля сообщил спортивный директор клуба Алексей Сопин.

В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.

«Менелл выразил желание получить российское гражданство», — приводит его слова ТАСС.

В текущем сезоне Менелл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ забил две шайбы и отдал 22 результативные передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, тольяттинский клуб «Лада» примет участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/24.

Ранее совет директоров КХЛ утвердил состав участников. В сезоне 2023/24 примут участие 23 клуба.