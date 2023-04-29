Малкома выбрали лучшим игроком матча РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом»

Самара, , 16:30 — REGNUM Нападающего петербургского «Зенита» Малкома признали лучшим игроком футбольного матча 25‑го тура МИР Российской премьер‑лиги с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил 29 апреля «Матч».

Малком © Алексей Даничев/РИА Новости

«Зенит» разгромил «Крылья Советов» на самарском поле со счётом 5:1. Малком четыре раза отправил мяч в ворота соперников, впервые за свою карьеру оформив покер.

Бразилец Малком — лучший бомбардир сезона. На его счету уже 22 мяча. Это лучший результат среди бразильских игроков в одном сезоне чемпионата России. Прежним рекордсменом был экс-нападающий «Спартака» Веллитон, забивший 21 гол в течение сезона.

Лауреатов премии «Лучший игрок матча» лига и телеканал «Матч премьер» выбирают после каждой игры.

Как сообщало ИА REGNUM, «Зенит» после победы над «Крыльями советов» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 25 матчей. «Крылья Советов» занимают 12-ю строку с 25 очками.