Shot сообщил о самолёте-разведчике НАТО в воздушном пространстве РФ перед атакой на Севастополь

Севастополь, , 16:18 — REGNUM Перед атакой ВСУ на нефтебазу в Севастополе самолёт радиоэлектронной разведки НАТО Boeing E-3 Sentry нарушил порядок использования воздушного пространства России в Чёрном море, передаёт Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомлённый источник.

Boeing E-3 Sentry © 54°/Sebastian Sendlak/Global Look Press

«Самолёт-разведчик Boeing E-3 Sentry находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00 [28 апреля], а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака нефтебазы, в том числе при помощи дронов Mugin-5», — сказано в публикации.

Самолёт-разведчик проходил через ту же часть воздушного пространства, что и американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Чёрное море в марте 2023 года, отметили авторы.

В ночь на 29 апреля нефтебаза в Севастополе была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Один из дронов был сбит на подлёте. Было повреждено четыре ёмкости, один из резервуаров загорелся. Пожару был присвоен сложный уровень.

Власти Севастополя заявили, что пожар не несёт угрозы гражданским объектам города. После 12:00 мск пожар был локализован, в 15:00 мск ликвидирован. Представители ВСУ прокомментировали инцидент, заявив, что «любят», когда в Крыму происходят взрывы, а в разведке минобороны Украины пообещали продолжить удары по Крыму.