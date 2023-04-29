Москва, 29 апреля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Певицу Наталию Власову, которая после операции на сердце находилась в медикаментозной коме, выписали из больницы. Об этом Власова написала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Антон Денисов/РИА Новости Певица Наталия Власова

Певица рассказала, что находится дома и ей стало лучше. Она отметила, что журналисты преувеличивали информацию о состоянии её здоровья.

«Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья», — добавила Власова и поблагодарила всех, кто её поддерживал.

По словам певицы, произошедшее ей хочется поскорее забыть, как страшный сон, так как в одно мгновение всё в мире может перестать быть важным. Власова пожелала себе и другим людям здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, автор хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание, когда выступала на корпоративе в Москве. Её госпитализировали с сердечной недостаточностью, провели операцию на сердце. После операции певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.