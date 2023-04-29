В Ярославле общественники потребовали запретить «бал Сатаны» в караоке-баре «Ад»

Ярославль, , 16:22 — REGNUM В Ярославле общественники требуют запретить «бал Сатаны» в караоке-баре «Ад», который расположился в центре города. Об этом 29 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Ярославль © Алексей Куденко/РИА Новости

По его информации, в этом баре в преддверии майских праздников намерены проводить адские топлес-вечеринки с дресс-кодом «тотал секс».

Отмечается, что общественники из движения «Зов народа» обратились к главе города Ярославля и губернатору Ярославской области, потребовав ограничить работу нового заведения «Ад», которое откроется за несколько дней до 9 мая.

Уточняется, что основатель бара анонсировал вечеринку в «сатанинском» стиле в ближайшие дни, отметив, что потолок, стены и пол клуба выкрашены в цвет крови, а слоган заведения: «Аду — быть».

По информации журналистов, при проходе в ночное заведение гости будут проходить строгий фейсконтроль. Как заверил основатель клуба, пройти на вечеринку девушки могут топлес, дресс-код для всех остальных — «тотал секс», чтобы «отрываться» и «кайфовать».

Общественники обратили внимание на то, что такие вечеринки в центре Ярославля идут вразрез с ценностями России, поскольку продвигают идеологию сатанизма.

«Как известно, Сатана является главным врагом Бога. Россия — это страна, которая сегодня защищает традиционные духовно-нравственные ценности, в том числе во время проведения СВО, где множество бойцов сражаются под флагом Спаса Нерукотворного», — приводят журналисты слова общественников.

Как передавало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года Филипп Киркоров провёл несколько концертов в Государственном Кремлевском дворце. В ходе исполнения песни «Мария Магдалена» во время шоу на сцене появлялся большой светящийся крест с «распятой» внутри актрисой, затем Киркоров вставал на него и пел песню. Некоторые верующие возмутились этим номером, а певец публично извинился за него.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что очень рад тому, что государство озаботилось проблемой так называемых интернет-проповедников. Он отметил, что его волнует то, что они учат других людей, сея зло, пытаясь привить людям мысль, что якобы не нужно работать, а надо лишь стать успешным.