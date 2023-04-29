В Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ пять сёл остались без света

Белгород, , 15:56 — REGNUM В Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ без света остались жители пяти посёлков, сообщил 29 апреля глава региона Вячеслав Гладков.

Ремонт линии электропередач © Сергей Аверин/РИА Новости

По его словам, под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения выявлены в десяти частных домовладениях, есть повреждения линии электропередачи.

«Без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что глава округа Владимир Жданов руководит подомовым обходом территории сотрудниками оперативных и аварийных служб. В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гладков заявил, что Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся массовому обстрелу.

По данным губернатора региона, никто не пострадал, значительных разрушений нет. Повреждения получила лишь линия электропередачи.

Гладков добавил, что в селе Муром на частный дом упал снаряд. В результате инцидента никто не пострадал. Место происшествия оцепили.