Малком оформил покер в ворота «Крыльев Советов» в матче РПЛ

Самара, , 15:55 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 29 апреля в Самаре и завершилась со счётом 5:1.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

На девятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин. Однако затем нападающий Малком, реализовав пенальти, и хавбек Клаудиньо вывели «Зенит» вперёд.

На 41-й минуте «Крылья Советов» остались в меньшинстве после удаления защитника Гленна Бейла.

Во втором тайме Малком забил ещё три гола и оформил покер.

В настоящее время «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 61 очко после 25 матчей. «Крылья Советов» идут на 12-м месте с 25 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля воронежский «Факел» одержал победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.