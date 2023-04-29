Курган, 29 апреля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Природный пожар в деревне Логоушке Курганской области полностью потушен. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Евгений Кузьмин/РИА Новости Сотрудники МЧС тушат пожар в населенном пункте Логоушка в Курганской области

«Пожар в деревне Логоушке Кетовского муниципального округа полностью ликвидирован», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб один человек, сгорели свыше 100 строений.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в курганской деревушке вспыхнул днём 27 апреля, из-за ландшафтного пожара загорелись строения. По данным МЧС, в деревне горели 20 домов и столько же хозяйственных строений на шести тысячах квадратных метров.

Причиной пожара могла стать искра от проезжавшего мимо тепловоза. К месту пожара, отмечала пресс-служба ведомства, вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

Накануне губернатор региона Вадим Шумков ввёл режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Курганской области. В документе говорится, что режим ЧС действует с 28 апреля по всей территории Курганской области в лесах регионального характера.

Ранее в МЧС по региону сообщили, что спасатели локализовали пожар в пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2», где огонь охватил 25 строений.