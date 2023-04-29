Станцию «Площадь трёх вокзалов» в Москве планируют полностью открыть в конце мая

Москва, , 15:43 — REGNUM Станцию «Площадь трёх вокзалов» (ранее носила название «Каланчёвская») в Москве полностью откроют в конце мая 2023 года, работы находятся в высокой степени готовности, сообщили 29 апреля в РЖД.

Табличка с указаниями станций на платформе «Площадь трёх вокзалов» (Каланчёвская) после реконструкции © Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Российских железных дорог Олег Белозёров осмотрел ход реконструкции инфраструктуры на участке Площадь трёх вокзалов — Курский вокзал и оценил готовность строящихся объектов к запуску четвёртой линии Московских центральных диаметров (должен состояться в августе 2023 года), рассказали представители компании.

«Работы по развитию этого участка ведутся с 2021 года и находятся сегодня в высокой степени готовности. Уже в конце мая полностью откроем станцию «Площадь трёх вокзалов» с кассами, туалетами, лифтами и эскалаторами, билетопечатающими и вендинговыми аппаратами (ранее была открыта только часть)», — сообщили в РЖД.

За два года на указанном участке был проведён ряд работ, в частности, построен комплекс эстакад в районе Комсомольской площади, проведена реконструкция автодорожного путепровода на улице Казакова, на Курском вокзале были построены три новые платформы и реконструирован подземный переход, добавили представители компании.

В марте 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца года в столице запустят два новых транспортных диаметра — третий и четвёртый — и продолжат обновление двух действующих линий МЦД. Предполагается открыть шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов, продолжить развитие транспортного узла на «Белорусской», закончить реконструкцию узла «Площадь трёх вокзалов» и обновление пассажирской инфраструктуры Курского вокзала.