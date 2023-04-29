Москва, 29 апреля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Захват школы при посольстве России в Варшаве не останется без жёсткой реакции РФ. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба МИД России.

Виталий Белоусов/РИА Новости Здание МИД России

29 апреля власти Польши вторглись на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью её захвата.

Отмечается, что МИД России рассматривает эти враждебные действия властей Польши как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и посягательство на дипломатическую недвижимость РФ в Польше.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это необходимо понимать инициаторам подобных противоправных, противоречивых и провокационных затей.

Как передавало ИА REGNUM, представители мэрии Варшавы в сопровождении сотрудников полиции ворвались в школу при российском посольстве на улице Келецкой в столице Польши и начали ломать дверь после отказа сотрудника российской дипмиссии открыть её. По словам корреспондента агентства, представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. После этого специально приглашенные службы сломали калитку у ворот школы и ворвались в здание. Сотрудники мэрии заблокировали ворота школы цепью с замком, чтобы российская сторона не смогла вывезти имущество.

По словам посла России в Варшаве Сергея Андреева, действия польских властей по захвату школы при посольстве России носят весьма циничный оттенок. Дипломат отметил, что произошёл захват дипломатической недвижимости не только в нарушение Венской конвенции, но в данном случае речь идёт о школе при посольстве, где учатся дети.