В «Зените» заявили, что Малком и Вендел останутся в клубе
Исполнительный директор «Зенита»: уверены, что Малком и Вендел останутся в клубе на следующий сезон
Санкт-Петербург, 29 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. В санкт-петербургском футбольном клубе «Зенит» уверены, что Малком и Вендел останутся в команде. Об этом 29 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» исполнительный директор клуба Максим Погорелов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Клуб «Зенит»
По его словам, в клубе никак не обсуждается возможный уход Малкома и Вендела в летнее трансферное окно.
«Мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе», — сказал Погорелов.
В зимнее трансферное окно появлялась информация об интересе к Малкому со стороны французского ПСЖ. По словам комментатора Геннадия Орлова, парижане прощупывали почву и проявляли некий интерес к игроку с перспективой на лето.