Санкт-Петербург, 29 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. В санкт-петербургском футбольном клубе «Зенит» уверены, что Малком и Вендел останутся в команде. Об этом 29 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» исполнительный директор клуба Максим Погорелов.

Дарья Драй ИА REGNUM Клуб «Зенит»

По его словам, в клубе никак не обсуждается возможный уход Малкома и Вендела в летнее трансферное окно.

«Мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе», — сказал Погорелов.

В зимнее трансферное окно появлялась информация об интересе к Малкому со стороны французского ПСЖ. По словам комментатора Геннадия Орлова, парижане прощупывали почву и проявляли некий интерес к игроку с перспективой на лето.